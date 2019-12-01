السياحة: "ديسكفري" تصور 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، بدء شبكة قنوات "ديسكفري" العالمية، تصوير وإنتاج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه عام 2020، لعرضهم على قنوات الشبكة المختلفة في العديد من الدول حول العالم، قبل افتتاح المتحف للجمهور لخلق حالة شغف عالمية حول افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الشراكة التي أقامتها وزارة السياحة مع شبكة قنوات "ديسكفري" العالمية وأعلنت عنها في سبتمبر الماضي، وبالتنسيق مع وزارة السياحة، حيث يعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 أحد العناصر الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وخطة الوزارة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتستهدف الوزارة من خلال الشراكة، استخدام شبكة قنوات ديسكفري العالمية وشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها في إطلاق حملة ترويجية لمصر بأهم الأسواق المصدرة للسياحة بكل من آسيا (الصين) والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، استضافت شبكة قنوات "ديسكفري" العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في لقاء مصور للحديث عن المتحف الكبير، وسيذاع هذا اللقاء خلال الأفلام الثلاثة التي تنتجها القناة عن المتحف.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالتأكيد على أن مشروع المتحف المصري الكبير هو إضافة كبيرة للسياحة المصرية بل وللسياحة الثقافية العالمية، حيث إنه يعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مؤكدة أن الترويج لافتتاح المتحف هو أحد العناصر الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت أن الوزارة تقوم بالترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير في كافة المحافل والأحداث الدولية المهمة، كما تقوم بتخصيص جزء للترويج له في جميع الأجنحة المصرية في المعارض السياحية الدولية الكبرى التي تشارك فيها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا المتحف يضم العديد من الكنوز الأثرية والحضارية التي تميّز مصر والتي سينفرد المتحف بعرضها، حيث إنه سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون والتي يصل عددها إلى 5 آلاف قطعة أثرية.

كما تحدثت الوزيرة عن تمثال الملك رمسيس الثاني الذي نقل إلى موقعه النهائي الجديد في بهو المتحف المصري الكبير ليكون أول ما يستقبل زائري المتحف، مؤكدة أن المتحف سيقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في مبنى عصري، وسيكون نموذجًا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، مشيرة إلى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيزة حيث يمكن للسائح التقاط صور "سيلفي" مع الأهرامات أثناء استمتاعه بمشاهدة مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وتحدثت الوزيرة، عن مطار سفنكس الذي يبعد 15 دقيقة من موقع المتحف، ما يساهم في تسهيل حركة السائحين إليه ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة، بعد زيارة المتحف مثل مدينة شرم الشيخ أو مدينة العلمين الجديدة، موضحة أن المطار سيعطي فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

وأضافت الوزيرة، أن الحملة الترويجية الدولية لمصر تتضمن أيضًا الترويج لكل محافظة أو منطقة جذب سياحي على حدى لإبراز المقومات المميزة لها Branding by Destination، بالإضافة إلى حملة People to People التي تقوم بتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري وتهدف إلى تعزيز التقارب الإنساني بين شعوب العالم والشعب المصري.

وشبكة قنوات "ديسكفري" واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميًا في مجال الترفيه؛ وتمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشترك في 224 دولة، كما تشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز.

كما تتضمن الشراكة مع شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنفيذ حملة سياحية لإنتاج محتوي ترويجي للسياحة المصرية على مستوى العالم حيث ستقوم الشركة بإنتاج الإعلانات والمحتوى الترويجي والرقمي لقناة Discovery وTLC و Travel Channel في السويد والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا، إيطاليا، فرنسا، بولندا، الشرق الأوسط شمال إفريقيا، جنوب شرق أوروبا، روسيا، الهند، جنوب شرق آسيا، اليابان، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تهدف هذه الشراكة إلى الترويج للمناطق السياحية المختلفة والمتميزة داخل مصر من خلال عرض الانماط السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر وإعداد سلسلة من الحلقات عن مرسى علم، وفيلم ترويجي عن سيوة والصحراء البيضاء "Branding by Destination"، بالإضافة الي إلقاء الضوء على دفء وضيافة شعبها "People to People"، من خلال إنتاج ونشر محتوي ابداعي مميز ومبتكر عن الوجهات السياحية بمصر.