سامح عاشور: سنقطع يد كل من يتطاول على المحامين بالقانون (صور)

كتب- مصطفى علي:

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأحد، لقاء مفتوحًا مع شباب المحامين في القاهرة الكبرى، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وقال "عاشور" خلال اللقاء، إن مبنى النقابة العامة الجديد برمسيس سيتم استلامه خلال عام على الأكثر، مشيرًا إلى أن مشروع علاج المحامين في عام 2019، تكلف حتى الآن 287 مليون جنيه.

وأضاف "عاشور"، أن المحاماة مهنة حرة تخضع لقواعد السوق في العرض والطلب، فيما يتعلق بالخدمات القانونية، ويتسابق المحامين مع بعضهم البعض على أساس الكفاءة، مضيفًا أن المهنة في حاجة لإعادة التوازن المهني إليها، وهو ما بدأ يتحقق منذ عام 2016، عقب تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

وشدد نقيب المحامين، على أن جداول النقابة تعبر عن المحامين المشتغلين بنسبة 90 %، ويتم مراجعة كافة الأوراق، ولن يترك شخص قدم ورقة مزورة للقيد بالنقابة، متابعًا: "أمامنا عام لضبط الأمر بشكل كامل، كما سنتجه للتنقية الكيفية التي من بينها استبعاد المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية، ومحاسبة المنحرفين مهنيًا، فنحن يجب أن نقوم أنفسنا ولا نترك المخطئ".

وكشف "عاشور"، عن أن النقابة انتهت من إشهار نادي المحامين الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة، حتى يكون نافذة للمحامين وأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة قطعة أرض كانت مخصصة لها في التجمع الخامس، كي تقيم نادي رياضي عليها.

وردًا على تساؤل حول سبب عدم اشتراك أعضاء الجدول العام في مشروع العلاج، صرح "عاشور"، أن النقابة في عام 2016 قيد بها 23 ألف عضو بالجدول العام، لم يقيد منهم حتى الآن بالجدول الابتدائي سوى النصف فقط، متابعًا: "نحافظ على أموال المحامين المشتغلين التي يجب أن تنفق عليهم".

وعن موقف خريجي التعليم المفتوح، ذكر نقيب المحامين، أن النقابة شكلت لجنة لتحديد ضوابط قيدهم وفقًا لتعديلات قانون المحاماة، وسيعلن عنها قريبًا.

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إن النقابة سلّمت خلال الأيام الماضية 260 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، و300 وحدة في برح العرب، وستفتح باب الحجز لباقي الوحدات خلال الفترة المقبلة، مكملًا: "نتواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات سكنية للمحامين كاملة التشطيب وبالتقسيط".

ونوه "عاشور"، إلى أن معهد المحاماة يهدف لتطوير المحامي لأداء رسالته على أكمل وجه، ومن ضمن ذلك كيف يتعامل مع زملائه وخصومه والجهات المعنية كالقضاء والنيابة والشرطة.

وشدد نقيب المحامين، أن النقابة معنية بالدفاع عن المحامي أثناء عمله، وليس المشكلات الشخصية التي يقع فيها، مضيفًا: "غالبية المشكلات التي تحدث مع المحامين فردية وليست ممنهجة، ونحن أصحاب مصلحة في الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع، ولكن من يتطاول على محامي سنقطع يده بالقانون، وسنحاسب كل محامي يخطئ على قدر خطئه".

كما كشف "عاشور"، عن أن النقابة تعد لمشروع الإنابة القضائية، وستعلن تفاصيله في التوقيت المناسب عقب اكتمال أركانه، قائلًا إن المشروع سيوفر لشباب المحامين فرص عمل إضافية.

حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد أبو ليلة، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عصمت، والسيد نايف، وإسماعيل طه، ومحمد الكسار، وكمال مهنى، وصالحين المهدي، وعبدالمجيد هارون، ومحسن لطفي، أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية.