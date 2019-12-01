"نيسان وبيجو وهيونداي".. تفاصيل مزاد بيع 52 لوط سيارات بجمارك القاهرة (صور)

كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء المقبل، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 52 لوط سيارات ورأس جرار بالمقطورة، واردة من الخارج، ومخزنة في ساحة جمارك السيارات بالمطار، بقاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وتعقد جلسة المزاد لبيع السيارات، هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة الخارج بعدد 51 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة، ولوط عبارة عن رأس جرار بالمقطورة.

وتشمل ماركات السيارات: (نيسان - بيجو - BMW - شيفورليه - هيونداي - فولكس - جاجوار - بيجو - أودي - جراند شروكي - فيات - كرايسلر - ميتسوبيشي - هامر - دودج - لينكولن - تويوتا - مرسيدس - هوندا- لكزس ولوط رأس جرار بالمقطورة).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات مطار القاهرة الدولي، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، بخزينة جمرك سيارات مطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا عقب انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد مبلغ التامين.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد، في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد، مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 5 أسابيع.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه، التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد، طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ،ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.