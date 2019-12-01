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وزير الأوقاف مطالبًا بعودة الصالونات الثقافية: تواجه أهل الظلام

07:00 م الأحد 01 ديسمبر 2019
وزير الأوقاف مطالبًا بعودة الصالونات الثقافية: تواجه أهل الظلام

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى عودة الصالونات الثقافية، لتشجيع ثقافة النور في مواجهة ثقافات أهل الظلام، خلال افتتاح جلسة الحوار الوطني الثالثة، التي عقدت مساء اليوم الأحد، بدار الهلال.

وأكد وزير الأوقاف، إسهامات الصالونات الثقافية في نشر الثقافة الرصينة، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن ذاته من خلال هذه الصالونات الثقافية المتعددة.

وأعلنت وزراة الأوقاف، أن مؤسسة دار الهلال أول المستجيبين، وحددت السبت الأول من كل شهر ميلادي موعدًا لصالونها الثقافي.

مختار جمعة وزير الأوقاف الصالونات الثقافية

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