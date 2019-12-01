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غدًا.. وفد برلماني برئاسة عبدالعال يتوجه إلى جنوب السودان

06:24 م الأحد 01 ديسمبر 2019
غدًا.. وفد برلماني برئاسة عبدالعال يتوجه إلى جنوب السودان

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، صباح غدٍ الاثنين، على رأس وفد برلماني، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان.

تأتي الزيارة بمثابة رسالة مصرية إيجابية لدعم دولة جنوب السودان الشقيقة في سبيلها نحو إحلال السلام والاستقرار، خاصة بعد توقيع الاتفاق المنشط للسلام هناك برعاية إقليمية، كما تمثل الزيارة امتدادًا للتوجه المصري الرائد صوب دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على مستوى القارة، بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة جدولًا مزدحمًا، حيث ستشمل لقاءات رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان في مقدمتهم الرئيس سلفا كير والقائمين بأعمال رئيسي برلمان جنوب السودان وعددًا من الوزراء لعقد مباحثات مُكثفة حول سبل تعزيز العلاقات المصرية بدولة جنوب السودان الشقيقة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

مجلس النواب السودان علي عبد العال

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