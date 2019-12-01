"قومي حقوق الإنسان" والشبكة العربية ينظمان ندوة حول فلسطين

كتب- محمد نصار:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة لمناقشة سياسة "العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 بفندق الماريوت.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على انتهاكات سلطات الاحتلال الممنهجة، ضد حقوق الإنسان الفلسطينية، وسياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

ويشارك في الندوة رؤوساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية، ومنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية وممثلين للسفارات والهيئات الدبلوماسية والجهات الإعلامية.