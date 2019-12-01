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إحباط تهريب 8 ساعات على أماكن حساسة بجسد راكب في مطار القاهرة

05:32 م الأحد 01 ديسمبر 2019
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 8 ساعات مرصعة بالأحجار الثمينة، أخفاها راكب مصري على أماكن حساسة بجسده، لتهريبها من رجال الجمارك وتسليمها لأحد التجار وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية رحلة رقم 805 القادمة من ميلانو، اشتبه شريف بركات مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على إبراهيم الدسوقي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيًا، ضمت أشرف عدلي مأمور الضبط تحت إشراف خالد عبدالعظيم مدير إدارة الحركة، وتبين وجود 8 ساعات "رولكس" مرصعة بالأحجار الثمينة مخبأة في مكان حساس على جسم الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من مليون جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب في مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

تهريب ساعات مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة الدولي ميلانو إيطاليا

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