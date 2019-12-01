9 صور ترصد افتتاح الرئيس السيسي معرض "Cairo ICT"

إحباط تهريب 8 ساعات على أماكن حساسة بجسد راكب في مطار القاهرة

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT".

وينشر (مصراوي) 9 صور ترصد مشاركة الرئيس السيسي في المعرض، وتفقده مختلف الأجنحة التي يضمها.

ويستمر معرض "cairo ICT" حتى 4 ديسمبر الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية، وهو حدث سنوي إقليمي مهم في قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا.