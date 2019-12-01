9 صور ترصد افتتاح الرئيس السيسي معرض "Cairo ICT"
05:01 م الأحد 01 ديسمبر 2019
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كتب- محمد نصار:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT".
وينشر (مصراوي) 9 صور ترصد مشاركة الرئيس السيسي في المعرض، وتفقده مختلف الأجنحة التي يضمها.
ويستمر معرض "cairo ICT" حتى 4 ديسمبر الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية، وهو حدث سنوي إقليمي مهم في قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا.
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