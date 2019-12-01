رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "إعصار 58"

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز القيادة "إعصار 58" الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وناقش الفريق محمد فريد، وفق بيان للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عددًا من القادة في كيفية اتخاذ القرار المناسب في مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة، وكيفية اتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام والتي تتطلب قرارات سريعة وحاسمة من القادة على كافة المستويات.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي الجيش الثالث الميداني، مشيدًا بدورهم البطولي في الدفاع عن أرض الوطن، واستعدادهم الدائم للتضحية بكل ما هو غالي ونفيس من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.​