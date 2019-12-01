برلماني يطالب وزير الآثار بترميم الكنيسة الأثرية بدير "أبو فانا"

كتب - أحمد علي:

طالب النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، وزير الآثار، بالعمل على إجراء أعمال الترميم اللازمة للكنيسة الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري بمدينة ملوي، وذلك بعد انهيار أجزاء منها، اليوم الأحد بعد صلاة القداس الإلهي.

وقال "غلاب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم إن مدينة ملوي شهدت حادث سقوط لأجزاء من سور الكنيسة الأثرية داخل دير أبو فانا الأثري، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة عدد آخر، مؤكدًا على أن أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية كانت حاضرة ووفرت كل الامكانيات المتاحة بشأن نقل المصابين لأقرب المستشفيات، وعلى استعداد تام لتقديم كافة المساعدات المطلوبة من أجل الأهالي بملوي بالتنسيق مع المطرانية، متقدما بخالص العزاء لأهالي الضحايا بالحادث.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تتولى وزارة الآثار وفق خطة محددة أعمال الترميم للكنيسة بالكامل، ورفع كفاءتها حرصًا على حياة أخوانا الأقباط، أبان أداء صلواتهم بها، مؤكدًا على أنه من الضروري أيضا أن تكون لدي وزارة الآثار خطة شاملة على مستوي الجمهورية، بشأن الكنائس التي تصنف كمباني أثرية من أجل النهوض بها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وعلى فترات زمنية قريبة.

يذكر أن حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا انهار مما أسفر عن مصرع "توماس شنودة عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، وسيدة في العقد الخامس من العمر، وعدد آخر من الإصابات.