لجنة أثرية تعاين انهيار سور دير "أبوفانا" بالمنيا

كتب - محمد عاطف:

توجه الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، منذ قليل، على رأس لجنة أثرية هندسية إلى مدينة ملوي بمحافظة المنيا، وذلك عقب الانهيار الجزئي للسور الغربي لدير "أبو فانا" الأثري والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، أن اللجنة سوف تقوم بالمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلي إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي، وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، في اجتماعها القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال إن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، كان قد خاطب الكنيسة القبطية ومطرانية ملوي عدة مرات خلال العام الماضي، بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها للترميم ولتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم الدير، حيث أنه طبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، يجب على وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف الإسلامية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية، أن تتحمل نفقات ترميم وصيانة المباني الأثرية التابعة لهم على أن تكون أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأعربت وزارة الآثار، عن أسفها العميق للحادث إذ تشارك أهالي الضحايا والمصابين أحزانهم في هذا الحدث الأليم وتعرب عن خالص مشاعر العزاء والمواساة لعائلات الضحايا والمصابين تضامنها الكامل.

يقع دير أبو فانا في مدينة ملوي ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته، وهو من أوائل أديرة الصعيد، وصاحَب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى، حيث أسسه القديس أبو فانا في القرن الرابع الميلادي.