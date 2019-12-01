برلماني يشيد بمبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

كتب - أحمد علي:

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بعد نجاحهم الكبير وغير المسبوق في تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال "المسعود"، في بيان الأحد، إن مبادرة وزارة الداخلية أدت إلى تراجع أسعار السلع سواء اللحوم أو الدواجن، لدى بائعي وتجار القطاع الخاص، فى إطار المنافسة الشريفة، مشيدًا بطرح وزارة الداخلية للمرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، اليوم بـ665 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتم توفير السلع الاستراتيجية وطرحها بـ 649 فرعًا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وتوفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ32 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، وتم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ194 فرع، وتوفير المفروشات وطرحها بـ144 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.

وأشاد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.