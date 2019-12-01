رئيس "تعاونيات البناء": الانتهاء من مقترح تعديل قانون الإسكان التعاوني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه جرى الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 حتى يخرج في أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاوني.

وأكد رزق خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جرى تخصيص واستلام أكثر من 2400 فدان كمرحلة أولى في 22 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاوني، حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدات السكنية المناسبة لأعضائها.

وأكد الدكتور حسام رزق، أن الحركة التعاونية في مصر والعالم تنتظر منا الكثير، وأرجو أن يخرج مؤتمرنا بتوصيات ورؤى وأفكار تساهم في رسم سياسات واضحة للتعاونيات المستدامة، يتكامل فيها العمل التعاوني بمختلف أطيافه، ليقدم نموذجاً حديثا ناجحا يتناسب مع آمال وطموحات الشعوب في حياة حرة كريمة.​