رئيس تعاونيات البناء: تخصيص 2400 فدان في 22 مدينة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، إنه تم تخصيص 2400 فدان في 22 مدينة جديدة، في الصعيد ووجه بحري لصالح الإسكان التعاوني، لافتاً إلى الانتهاء من مقترح قانوني يعدل منظومة الاسكان.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، أن اهتمام الرئيس السيسى بدعم منظومة الاسكان التعاوني، حيث يوجد 42 دولة تشارك في المؤتمر الثالث لتعاونيات الإسكان، لمناقشة التعاونيات المستدامة بين الدول، ومن المقرر زيارة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، للوقوف على ما وصلت إليه مصر من نهضة.



وأشار إلى أن تعاونيات الإسكان المصرية حققت نجاحات كبيرة، خلال الفترة الماضية، وهو ما يفسر المشاركة الدولية الواسعة فى المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني في نسخته الثالثة.​