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"المعادي" و "الجلاء" تستضيفان خبيران في الأمراض العصبية وجراحة الأنف

12:21 م الأحد 01 ديسمبر 2019
"المعادي" و "الجلاء" تستضيفان خبيران في الأمراض العصبية وجراحة الأنف

مجمع الجلاء الطبي

كتب- محمد سامي:

يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الدكتور مجدي القليني، خبير جراحات الأنف والأذن والحنجرة وقاعدة الجمجمة وجراحات أورام قاع الجمجمة الأمامي والخلفي وجراحات المخ والأعصاب بجامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 وحتى 21 ديسمبر الحالي.

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وفق بيان للقوات المسلحة​، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عبدالمعطي، خبير الأمراض العصبية واضطرابات المخ والصرع واستشاري كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 22 ديسمبر وحتى 2 يناير 2020.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يوميًا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.

مجمع الجلاء الطبي الأمراض العصبية جراحة الأنف جامعة كنتاكي

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