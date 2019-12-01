الإسكان تشارك في المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT

كتب- محمد عبدالناصر:

تشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بالجناح الخاص بالمدن الذكية قاعة (3).

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمحتمعات العمرانية، إن الهيئة تعرض مدن الجيل الرابع البالغ عددها حتى الآن 30 مدينة جديدة، سواء التي يتم تنفيذها، أو التي في مراحل التخطيط، ومساحة المرحلة الأولى بها حوالي 530 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 30 مليون نسمة وتوفر الملايين من فرص العمل.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة: تعتمد البنية التحتية لهذه المدن في تنفيذها على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باعتبارها مدنا ذكية يتم ادارتها وتشغيلها من خلال مراكز للتحكم، وتعتمد فى تخطيطها على أسس الإستدامة لتضاهي بذلك المدن العالمية، حيث تعتمد على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، بالإضافة الى استخدام التقنيات الحديثة بالمبانى الحكومية والخاصة لتعزيز فكرة الاستدامة، وخلق مناطق مفتوحة وخضراء، إلى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخلق بيئة عمرانية متوافقة مع البيئة المحيطة، وتوفير مناطق صناعية غير ملوثة للبيئة.

وأضافت: بعض هذه المدن الجارى تنفيذها :( العاصمة الادارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - مدينة ناصر بأسيوط - مدينة غرب قنا - مدينة سلام شرق بورسعيد).

وأوضحت أن جناح الهيئة بالمعرض يعرض الموقف التنفيذي لهذه المدن وما يتم بها من مشروعات.​