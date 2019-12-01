سفيرة البرتغال: مصر تحقق تقدم اقتصادي بالتعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مادلينا فيشر، سفيرة دولة البرتغال بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيره معتمدة لدولة البرتغال لدى مصر وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وفي بداية اللقاء، وحسب بيان، تم الترحيب بمادلينا فيشر، وتوجيه الشكر لها على ما بذلته من جهود طوال فترة عملها بمصر والتي بدأت منذ عام 2015 لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وهو ما أسهم في تعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية حيث تمت الإشارة إلى التعاون الناجح بين بعض الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع والتدريب للعاملين الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات للاستفادة من خبرة الشركات البرتغالية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

كما تم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، كما تمت الإشارة إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدم اقتصادي إيجابي من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.

واستعرض الاجتماع العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات تطويرالبنية التحتية، كما تمت الإشارة إلى أن الأوضاع حاليًا في الدولة تشهد تطورًا واستقرارًا ملحوظًا على كافة الأصعدة وهو ما أدى إلى حدوث تطور في عدة مجالات كثيرة منها (التعليم – التأمين الصحي - الطرق).

وأثنت مادلينا فيشر، على مدى قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، معربة عن ثقتها في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفيرة البرتغالية الجديدة لتعزيز مجالات التعاون المختلفة ومن بينها التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية.

كما أشادت بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدة أن مصر من الأسواق التي ترغب الشركات البرتغالية الاستثمار فيها وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية جديدة.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير النجاح للسفيرة في منصبها الجديد بوزارة الخارجية البرتغالية، وقدمت السفيرة الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لزيارة البرتغال والاطلاع على ماوصلت إليه الشركات البرتغالية من تكنولوجيات متقدمة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل عقد شراكات جديدة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي.​