تكليف أو تقديم.. رشا راغب تكشف عن طريقة الالتحاق ببرامج "الوطنية للتدريب"

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الدراسة داخل الأكاديمية عملية، مؤكدة أنه لا توجد دراسة نظرية وهذا ما يمثل الفارق بين التدريب والتعلم.

وأضافت راغب، في تصريحات صحفية: "أثناء زيارتي بالمدرسة الفرنسية شعرت بالفخر عندما حدثني أحد القيادات هناك أنه يتم إعادة هيكلة المدرسة الفرنسية لتتشابه مع ما تقدمه الأكاديمية على أرض الواقع بمصر".

وأوضحت المدير التنفيذي للأكاديمية، وجود 3 محاور للبرامج المقدمة من الأكاديمية تشمل (البرامج الرئاسية - البرامج المتخصصة - البرامج الدولية)، منها ما يتم التقديم عليه من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية وأخرى بتكليف من مكتب الرئيس أو من مكتب رئيس الوزراء لتدريب بعض الكوادر أو ممن سيتولون مناصب، بالإضافة إلى برنامج المسئول الحكومي المحترف بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتدريب 19 ألف موظف حكومي.

وأشارت إلى أن تجربة الشباب في البرنامج الرئاسي للقيادة والمؤتمرات الوطنية الشهرية وكذلك منتدى شباب العالم أثقل مهارات التنظيم لديهم، معلنة عن حضور الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة لمنتدى شباب العالم 2019، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة يُمثل 40 دولة من 54 دولة أفريقية والذي بدأ كتوصية من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2018.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية: "تم قبول 80 متقدمًا للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة من أصل 11 ألف متقدم".

وأكدت الدكتورة رشا راغب، أن إحساس الانتماء للكيان والحلم هو الدافع للوصول، موجهة الشكر للجنود المجهولين من المتدربين والموظفين وكل العاملين بالأكاديمية.​