اليوم.. السيسي يفتتح الدورة الـ23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة الـ23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​