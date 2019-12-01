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اليوم.. السيسي يفتتح الدورة الـ23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

09:54 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
اليوم.. السيسي يفتتح الدورة الـ23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة الـ23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​

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Asha
السيسي مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي تي 2019
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