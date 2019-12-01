سلع تموين ولحوم.. تخفيضات جديدة للمواطنين تبدأ من اليوم (قائمة بالأسعار)

كتب- محمد سامي:

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الأحد، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، قد قرر تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية أول ديسمبر المقبل، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ8.5 جنيه، بدلاً من 9.5، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليطا (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلاً من 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه؛ وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

كما قرر وزير التموين، تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، اعتبارًا من اليوم، ليتم طرحها بسعر 80 جنيًا بدلاً من 85 جنيهًا، لمدة شهر ونصف حتى 15 يناير 2020.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأقباط، في إطار دور وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين.

وينشر مصراوي قائمة أسعار السلع الغذائية المقررة على بطاقات التموين، اعتبارا من اليوم الأحد.