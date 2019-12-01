"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات شهر ديسمبر

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ اليوم الأحد، صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة، فإن الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من غدٍ الأحد.

وقالت والي إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غدٍ وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي تصل قيمتها 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، ومن المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر.

وستبدأ البنوك صرف المعاشات المحولة عليها بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.​