ساويرس: شخصية "فؤاد نجم" يجب أن تُدرس

تصوير- عمر هشام وزهوة محسن:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، خلال حفل توزيع جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية، إن شخصية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، يجب أن تُدرس.

وأضاف ساويرس في تصريحات لمصراوي، مساء السبت، إن منح جائزة باسم الشاعر الراحل هو أقل واجب تجاه "راجل دفع حياته كلها لبلده واتسجن 3 مرات عشان الحق والحرية والديموقراطية" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الشاعر الراحل كان مبدعا وعبقريًا لديه إحساس نادر بالفقراء، وقدرة كبيرة على التعبير عنهم من خلال أشعاره وكلماته المؤثرة.

ونوه نجيب ساويرس إلى أن اللجنة التي تُشرف على جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية تجمع بين رموز ثقافية وأصحاب الخبرة والدراسة لضمان اختيار الشعراء الشباب بدقة.

وتابع: نعمل على طبع 150 نسخة من العمل الفائز ويتم توزيعهم من أجل انتشار أعمال الشعراء الشباب.