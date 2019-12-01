"أكاديمية الأزهر" تعقد دورات للأئمة للتعامل مع ثورة المعلومات

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، اليوم الأحد، تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى المصريين؛ لتقديم الدعم لهم فيما يخص التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بصفة عامة، ووسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة.

وقال الدكتور محمد عيسى رئيس الأكاديمية، في بيان، إن الهدف من هذه الدورات تطوير العمل الدعوي والتوعوي؛ عن طريق رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى، ليكونوا على دراية كاملة بمجريات العصر وتطوراته، فضلا عن إمدادهم بالخبرات العملية والعلمية التي تمكنهم من التعامل مع القضايا الفكرية المثارة بفكر مستنير.

جدير بالذكر أن الأكاديمية تستهل تلك الدورات بدورتي: (التعريف والتعامل مع ثورة المعلومات - وعلم الفلك الشرعي)، وتستمر فعاليات الدورتين لمدة أسبوع، يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الأزهر الشريف.