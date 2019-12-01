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اليوم.. عقد الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر "الشأن العام"

06:00 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
اليوم.. عقد الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر "الشأن العام"

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - مصراوي:

تعقد اليوم الأحد، ثالث جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، وتستضيفها مجلة المصور بمؤسسة دار الهلال الصحفية.

وتستعرض الجلسة رؤية الشباب، وعلاقة السوشيال ميديا بالشأن العام.

وقال وزير الأوقاف إن اللقاء سيعقد بحضور شبابي واسع جدًا من اتحاد طلاب الجامعات المصرية، وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشباب الأئمة، للتعرف على رؤيتهم لقضايا الشأن العام من جهة، والاستفادة بقدراتهم في التوعية بقضايا الشأن العام من جهة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الشباب المتميز علميًا وفكريًا وثقافيًا للمشاركة في اللجان والأعمال التحضيرية للمؤتمر .

مؤتمر الشأن العام مؤسسة دار الهلال السوشيال ميديا وزير الأوقاف

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