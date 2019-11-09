مستشار المفتي: التعايش مع الآخر من كمال الدولة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن مناسبة المولد النبوي الشريفة يجب أن تعاد

قراءتها من خلال أخلاق النبي، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية "أخلاقية": "علينا أن نعود لصاحب الأخلاق الذي قال عنه ربه: وإنك على خلق عظيم".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية الطرق الصوفية بالمولد النبوي التي عقدت مساء السبت، بمسجد الإمام الحسين، أن وحدة الأوطان قبل وحدة الأديان، والتعايش مع الآخر من كمال الدولة، فهي عبارة عن الحدود الجغرافية والشعب والنظام الذي يحكمه، وهي أركان ثلاث أقامها النبي من أول مكة إلى المدينة، إلا أن الفكر المتطرف يريد أن يهدم أحد أركانها أو جميعها.

وشدد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على أن الأمة المصرية تستعصي على هذا الهدم، فالنبي بشرنا كمصريين، وفخر لنا بوصيته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "استوصوا بأهلها خير" ولم يختص مسلما".

وقال عاشور، إن المصريين يعلمون أن الرسول نور يفرج أي كربة، فيحضر على ألسنتهم في كل حدث أو ضيق.