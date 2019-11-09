صدقة جارية.. "كولدير مياه" بمعهد ناصر على روح هيثم أحمد زكي - صور

كتب - أحمد جمعة:

تبرع متطوعون بـ"كولدير مياه" على روح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كصدقة جارية بمستشفى معهد ناصر، اليوم السبت.

وقال مصدر بمعهد ناصر لمصراوي، إن عددًا من المتطوعين تواجدوا اليوم لإقامة حفل للأطفال المرضى بالمعهد، وتواصل أحد المتطوعين مع الإدارة للتبرع بسبيل مياه يتم تشغيله في المعهد، ويستفيد منه المرضى والعاملين.

وأشار مصدر بالشركة المصنعة لـ"الكولدير"، لمصراوي، إلى أن متبرعة قررت شراء 3 كولديرات كصدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، وتم وضع الأول بمعهد ناصر، على أن يجري وضع الثاني في أحد شوارع مدينة نصر، والثالث بالتجمع غدًا الأحد.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المواطنين تواصلوا معهم على مدار اليومين الماضيين؛ للاستفسار عن سعر بيع "كولدير المياه"، وأكدوا المضي قدمًا في شراءه كصدقة على روح هيثم أحمد زكي، مضيفًا: "عندما تابع العاملين بالشركة هذا الأمر قرروا تخفيض سعر البيع، وتوصيله بالمجان إلى المناطق التي قرروا وضع فيه".

وسبق أن تبرع جمهور الفنان الراحل بمجموعة من الصدقات عقب ساعات من رحيله، كما أدى العشرات العمرة عنه بمكة المكرمة.

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم "حليم" بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.