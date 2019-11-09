"أفروأكت للسياحة" تحتفل بيوم الشباب الأفريقي في الأهرامات والنيل

إشادة بفريق براس باند في فرنسا بحضور وزيرة الثقافة- صور

كتب – يوسف عفيفي:

نظمت المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة، رحلة لـ١٥٠ شابا أفريقيا لزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة ونزهة نيلية بالتعاون مع صوت شباب أفريقيا، في إطار الاحتفال بيوم الشباب الأفريقي.

وقال بيان للمنظمة، السبت، إنه إيمانا بدور الشباب خصصت المنظمة أمانة لها داخل الهيكل المؤسسي تضم عشرات الشباب يمثلون نحو 20 دولة أفريقية تمثل مختلف الأقاليم الخمسة للقارة.

وقال الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة، إن شباب القارة السمراء هم مستقبلها نحو الانفتاح العالمي في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية لتخطوا إلى آفاق الدول المتقدمة.

وناشد درويش في تصريحات صحفية، الشباب في يوم الشباب الأفريقي توضيح الصورة الذهنية الحقيقية عن قارتهم الذهبية المتفردة بسخاء مواردها الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعمل على إزالة الصورة القاتمة التي صدرها البعض.

ودعا كافة المؤسسات الأفريقية لتفعيل القرارات والمواثيق الأفريقية الخاصة بالشباب وبخاصة بنود أجندة التنمية المستقبلية 2063، مشددة على أنها لن تتوانى عن الترويج للقارة الأفريقية بكافة المحافل والمنصات الدولية لاستعادة رونقها العالمي الذي تستحقة لنكون دول جاذبة للاستثمار وصانعة للسلام.