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حدث في 8 ساعات| السيسي يحضر كشف هيئة كلية الشرطة.. وعودة جثامين المتوفين بالكويت

05:36 م السبت 09 نوفمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يحضر كشف هيئة كلية الشرطة.. وعودة جثامين المتوفين بالكويت

حدث فى 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وإعلان الأرصاد سقوط أمطار على مناطق حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى عودة جثامين المصريين المتوفين بالكويت إلى أرض الوطن.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي هيئة كلية الشرطة الكويت الأمطار الطقس حادث مروري بالكويت المعتمرين مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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