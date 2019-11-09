السيسي مهنئا بالمولد النبوي: "نشر التسامح والدين بالحكمة والموعظة الحسنة"

كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف.

وكتب الرئيس عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أهنئ الأمة المصرية والعربية بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، الذي نشر التسامح وأركان الدين بكامل الحكمة والموعظة الحسنة، كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير".

وتحتفل مصر والعالم الإسلامي، اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف.

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