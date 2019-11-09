وزير النقل يفتتح كوبري طنامل بطريق بنها - المنصورة

كتب- أسامة علي:

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كوبري طنامل بطريق بنها - المنصورة، أمام حركة المرور ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كباري علوية على الطريق وهي (أسنيت - كفر شكر - صهرجت - بشلا - طنامل)، بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه، بعد إنتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل من إنشاء وتنفيذه.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال جولة الوزير، التفقدية بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وتفقد وزير النقل، القطاعات الأربعة للطريق، والكباري التي يتم تنفيذها، حيث التقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري وأن تكون الأعمال على مدار الساعة.

وأشار الوزير، إلى أن كباري كفر شكر وصهرجت وبشلا، جرى فتحها في اتجاه واحد (باتجاه المنصورة أمام حركة المرور) وسيتم الانتهاء منها في 25 نوفمبر الحالي وبعد ذلك سيتم الانتهاء من كوبري "اسنيت" وفقا للموعد المحدد.

وأوضح وزير النقل، أن مشروع تطوير طريق بنها/ المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، وأعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب مشيرا إلى أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي مضيفا ان المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وتوجه وزير النقل، إلى ميناء دمياط البحري لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها فيي إطار المخطط الشامل لتطوير الميناء، حيث كان في استقباله اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الذي قدم عرضا عن أهم المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء.

وأكد الوزير، أهمية تنفيذ هذه المشروعات خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ لتعظيم الاستفاده من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

كما توجه وزير النقل، إلى مركز العمليات بالميناء بعد تطويره ثم تفقد المحطة الجديدة متعددة الأغراض بالميناء والتي تم الإنتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للإفتتاح، كما تابع الوزير مع رئيس وقيادات الميناء آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط وكبري الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ في مجال تداول محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات Eurogate & Contship Italia لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل محطة حاويات في ميناء دمياط، خط سكة حديد وميناء جافا ومنطقة توزيع بضائع بإجمالي استثمارات 750 مليون يورو كمرحلة أولى حيث أنه جاري اعداد دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح وبعدها يتم البدء في التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل في نهاية 2022 وسوف يتم البدء في التشغيل الجزئي للمحطة قبل ذلك.

وتوجه الوزير، إلى تفقد الميناء النهري ومنطقة الصوامع وأرصفة الخدمات البحرية، حيث أشاد خلال جولته بالميناء بمنظومة تزويد السفن بالكهرباء من الرصيف المتواجدة بالميناء وكذلك منظومة التراكي الآني للسفن.​