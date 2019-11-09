برلماني: وزارة الشباب تسير بخطى ثابتة في تطوير الأندية بالمحافظات

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بجلس النواب، باهتمام وزارة الشباب بتطوير الأندية ومراكز الشباب من خلال خطة طموحة للارتقاء بالأنشطة الرياضية والتوسع في إقامة مراكز الشباب والملاعب الرياضية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح، في بيان، أنه بعد أن طالت يد الإهمال العديد من مراكز الشباب على مدى عقود ماضية، تم الاهتمام بها وتأهيلها للشباب وأصبحت منارة ثقافية تعقد بها الندوات الفكرية والثقافية والدينية ومجموعات التقوية للطلاب، كما يمارس فيها مختلف الأنشطة الرياضية لجذب الشباب لقضاء أوقات ممتعة وتفريغ طاقاتهم بممارسة الرياضة.

وأشار النائب إلى ضرورة الاهتمام بالشباب، وحسن استثمار طاقاتهم وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، وإقامة الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والفنية للاستفادة من قدرات الشباب وإمكانياتهم في الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن الدولة حققت طفرة كبيرة في هذا الملف ولكن حجم التطلعات ما يزال كثيرًا؛ ولن ينتهي إلا بالتأكد من تطوير كافة المراكز الشبابية بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، وأن التطوير لا يقف فقط عند الأبنية والمعدات والأجهزة الموجودة؛ بل سيشمل بناء الإنسان فكريًا وثقافيًا وبدنيًا.

وأضاف أن الاهتمام بالنشء والشباب ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التى تسعى لاستغلال طاقات الشباب بصورة إيجابية تسهم في خدمة قضايا التنمية، مطالبًا بحسن الاستثمار في مراكز الشباب وإدارتها بشكل اقتصادى يجلب عوائد ذاتية للمراكز تٌستخدم في صيانة منشآتها وتكثيف البرامج والأنشطة بها.​