برلماني: إعادة تشغيل المصانع المغلقة خطوة هامة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب سليمان العميري، بحصر كافة المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، التي مازالت مغلقة، تمهيدا لوضع استراتيجية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة منها ودمجها في عجلة الاستثمار والاقتصاد الوطني، في اطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وقال العميري، في بيان، إن ملف المصانع المغلقة يشهد اهتمامًا من قبل كافة مؤسسات الدولة، وهناك نتيجة على أرض الواقع، تتمثل في إعادة تشغيل عدد منها، ولكن ما زال هناك بعضها مغلق حتى الآن، وهذا الأمر يستوجب خطة عاجلة حول كيفية الاستفادة منها بأقصى درجة، ودمجها في الاقتصاد القومي، والاهتمام بملف العمالة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصناعة تمثل قاطرة الاقتصاد الوطني، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الاقتصاد تحسن بشهادة كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الاقتصاد، ولهذا يجب استغلال هذه الحالة وحصر كافة المصانع المغلقة ووضع خطة عاجلة لإعادة تشغيلها ودمجها في عجلة الاقتصاد والتنمية.​