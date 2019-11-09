ناقش الطلبة.. الرئاسة تعلن تفاصيل حضور السيسي كشف الهيئة بالشرطة - صور

كتب- محمد سامي:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، أكاديمية الشرطة، وتابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وبحسب بيان صحفي السبت، يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عددًا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلاً عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كافة المجالات، كما أعرب الرئيس عن سعادته بما لمسه من وعي وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر في أمن مصر القومي ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلاً بعد جيل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند انتقاء العنصر البشري في جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون.​