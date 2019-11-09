برلماني: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية يجذب الاستثمارات

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية للدولة خطوة إيجابية هامة لها مردود إيجابي قوي يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ودفع عجلة التنمية في القطاع المعماري والقطاعات الأخرى ليعود ذلك بالنفع في رفع الناتج القومي ودعم الاقتصاد.

وأضاف علاء والي، أن القطاع الخاص يوجد به الكثير من الخبرات والكفاءات، التي يحتاجها القطاع الحكومي والتي تساعد في تحقيق طفرة كبيرة في قطاعات الدولة وبالتالى فإن دعوة الرئيس للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة، دعوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع القوات المسلحة، رائعة إذ تساعد على التغلب وكذا عدم مواجهة الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ المشروعات.

وأشاد المنهدس علاء والي باستجابة الحكومة وعقدها لقاءات بين المطورين العقاريين ومسئولين حكوميين لوضع اللمسات النهائية لآلية مشاركة الشركات الخاصة في تنفيذ مشروعات إسكان متوسط واجتماعى ومتوقع الوصول إلى صيغة نهائية خلال وقت قريب، وكذلك إعدادها إصلاحات تشريعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري.​