سحب عينات وفرق للإنقاذ.. الزراعة تستعد لمواجهة أنفلونزا الطيور

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات الخاصة بمواجهة الأمراض والأوبئة، وتحديدًا أنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الهيئة ممثلة في قطاعتها المختلفة، كثفت حملات التحصين خلال الـ40 يومًا الماضية؛ من خلال لجان تتبع الأسواق والمزارع ومنازل التربية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية ضرورية لسرعة اكتشاف البؤر المرضية، أو ظهور عدوى جديدة.

وأعلنت الهيئة استنفار الإدارة المركزية للطب الوقائي، استعدادًا لموسم الشتاء، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية ونشر عددًا من التوصيات لها عبر صفحتها على فيسبوك.

وأضاف عبدالحكيم لمصراوي، أن الهيئة أعدت غرفة متابعة مركزية متصلة بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتلقي الشكاوى والبلاغات، لافتًا إلى مراقبة أماكن الطيور المهاجرة وسحب عينات عشوائية بشكل مستمر.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الوضع آمن تمامًا ولا توجد أي حالات مصابة حتى الآن، مؤكدًا تجهيز فرق طبية بالمحافظات، لمساعدة المربين وأصحاب المنازل حال الاشتباه في وجود أي حالات مصابة.

وطالب المربين والمنتجين الالتزام بتوصيات الأمان الحيوي.

يشار إلى أن تطبيق قواعد الأمان الحيوي في المزارع تتمثل في التهوية الجيدة لعنابر الدواجن، خصوصًا الأمهات، وتعقيم الماء والعلف وعزل أي إصابة فورية والتخلص منها.​