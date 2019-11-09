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اليوم.. انطلاق معرض زهور الخريف في حديقة المتحف الزراعي

06:38 ص السبت 09 نوفمبر 2019
اليوم.. انطلاق معرض زهور الخريف في حديقة المتحف الزراعي

المتحف الزراعي

القاهرة- (مصراوي):

يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا السبت، النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذي تنظمه وزارة الزراعة في حديقة المتحف الزراعي المصري.

وينطلق المعرض لمدة 45 يومًا بمشاركة أكثر من 170 شركة من الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات اللاند سكيب، ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح شخصيات عامة وسفراء ومسؤولون.

المتحف الزراعي معرض زهور الخريف وزارة الزراعة نباتات الزينة

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