صحف القاهرة: السيسي يتفقد مشروعات الطرق والكباري.. وافتتاح أمم أفريقيا

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من الموضوعات والقضايا، في مقدمتها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكبارى بمنطقة مصر الجديدة.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد صباح أمس سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكبارى بمنطقة مصر الجديدة؛ التى تتضمن كوبرى الميرغنى وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسى وميادين أحياء سفير وهارون والتجنيد وكذلك المحاور الجديدة بشوارع النزهة وأبو بكر والخليفة المأمون.

وأضافت أن الرئيس وجه بانجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حى مصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة ومراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحى، كما حرص الرئيس على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.

ونقلت عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة إن المشروعات تهدف الى تسهيل حركة المرور داخل حى مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسية الممتدة الى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وداخل القاهرة.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت (الأهرام) أنه، عقب حفل افتتاح مبهر باستاد القاهرة انطلقت أمس بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 وبعد الحفل أقيمت مباراة الافتتاح، التى ضمت منتخبى مصر ومالى فى المجموعة الأولى التى تضم أيضا الكاميرون وغانا.

وأوضحت أنه يلتقى اليوم منتخب نيجيريا مع كوت ديفوار على ملعب استاد السلام ويديرها الحكم الدولى المصرى محمد معروف وفى الثامنة مساء يلتقى على الملعب نفسه منتخب زامبيا مع جنوب افريقيا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" فسخ عقده مع شركة لاجاردير الفرنسية الحاصلة على حقوق بث بطولات الاتحاد حيث كان التعاقد ممتدا لعام 2028، وهى العلاقة التى ثارت حولها الشبهات على ضوء الحقيقة التي توصلت إليها هيئة المنافسة المصرية باعتبار أن التعاقد معها يخالف القانون لأنه مستمر لمدة 20 عاما متواصلة دون اى مناقصة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد حرص الدولة على حل مشكلات المستثمرين فى منطقة الساحل الشمالى وتذليل جميع المعوقات لدفع الاستثمار فى هذه المنطقة الواعدة والاستفادة مما تتمتع به من مقومات وامكانات خاصة فى الأنشطة السياحية بما يسهم فى تحقيق النمو فى الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل بما يتسق ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030 . مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة أداء حق الدولة.

وأضافت أن مدبولى وجه - خلال اجتماع عقده لبحث سبل حل مشكلات المستثمرين بهذه المنطقة الواعدة- بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية لوضع تصنيف نوعي لجميع الأراضي التى حصل عليها المستثمرون بالساحل الشمالى وتحديد المشكلات التى تواجههم مع اعداد مذكرة شاملة خلال شهرين كحد أقصى تتضمن آليات محددة للتعامل مع هذه الأراضى للعرض على رئيس الجمهورية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت "الأهرام" أنه وفي ثلاث رسائل واضحة بعثت بها الولايات المتحدة أمس للمجتمع الدولى فيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أعلن وزير الخارجية الأمريكى جورج بومبيو ان الجنود الامريكيين باقون فى سوريا وأن واشنطن تريد من دول اوروبا ان تنضم اليها لمساعدة الاكراد وان ايرادات نفط شمال شرق سوريا ستذهب الى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

الجمهورية:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد أمس الجمعة سير الأعمال الانشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكبارى بمنطقة مصر الجديدة التى تتضمن كوبرى الميرغنى وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسى وميادين أحياء سفير وهارون والتجنيد وكذلك المحاور الجديدة بشوارع النزهة وابوبكر والخليفة المأمون.

وأضافت أن تلك المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حى مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسية الممتدة الى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل القاهرة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن وزير القوى العاملة كلف مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ اجازة المولد النبوي الشريف بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية اليوم السبت وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

وأعلن وزير القوى العاملة أن اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وذكرت (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ناقش سبل حل مشكلات مستثمرى الساحل الشمالى بحضور وزيرى الاستثمار والتعاون الدولى والسكان واللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والمستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار . مؤكدا حرص الدولة على تذليل كافة المعوقات لدفع الاستثمار فى المنطقة الواعدة للاستفادة مما تتمتع به من مقومات وإمكانات خاصة فى الأنشطة السياحية وتحقيق النمو فى الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل مع ضرورة استيفاء حقوق الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى أكد ضرورة التمييز بين المعلومة والشائعة واعتماد وسائل الإعلام على المصادر الرسمية والموثوقة لنشر الحقائق والتركيز على يقظة المواطن الذي اصبح اكثر وعيا فى الفترة الاخيرة.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال الندوة التى نظمتها أمس مكتبة الإسكندرية بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، وتحدث فيها لفيف من الخبراء والاكاديميين والاعلاميين والشخصيات العامة.

وأضاف أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الشائعات التى لا يوجد أساس لها من الصحة وترد عليها بالحقائق والمعلومات، مناشدا المواطنين بضرورة تحرى الدقة فيما يقدم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد أمس الجمعة سير الأعمال الانشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكبارى بمنطقة مصر الجديدة التى تتضمن كوبرى الميرغنى وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسى وميادين احياء سفير وهارون والتجنيد وكذلك المحاور الجديدة بشوارع النزهة وابوبكر والخليفة المأمون.مشيرة إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حى مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسية الممتدة الى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة والقاهرة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم) أن المجلس القومى للأجور عقد أول اجتماع بعد توقف استمر 6 سنوات ناقش المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة بين الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة ، إضافة الى معدلات التضخم ومستوى إنفاق الأسر وتم تكليف لجنة الأجور لدراسة وتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لمعايير موضوعية لمناقشتها فى اجتماع آخر يعقد فى النصف الأول من ديسمبر القادم.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن البنك الدولي اختار مصر ضمن أكبر 5 دول فى العالم فى استقبال التحويلات المالية في عام 2019 ومعها الهند والصين والمكسيك والفلبين، وتوقع البنك أن تستلم مصر حوالات بقيمة 26.4 مليار دولار، وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى تحتل فيها مصر المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية من العاملين فى الخارج حيث احتلت نفس المركز العام الماضى بتحويلات مالية بلغت 28.9 مليار دولار.

وأضافت أنه مصر اكتسبت أيضا في الوقت نفسه ثقة المستثمرين في العالم والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التصنيف.

وأكد وزير المالية أن الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى شهدته مصر الفترة الاخيرة ادى الى عودة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وفى سوق الأوراق المالية بالبورصة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن عدد قتلى الاحتجاجات العراقية ارتفع إلى أكثر من 274 قتيلا و12 ألف جريح بعد مقتل 10 أشخاص واصابة 150 آخرين خلال فض قوات الأمن العراقية اعتصاما استمر يومين أمام مبنى محافظة البصرة .