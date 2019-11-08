الأوقاف: الخميس أولى جلسات الحوار حول مؤهلات الحديث في قضايا الشأن العام

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صحيفة الجمهورية تستضيف الخميس المقبل، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له الجمعة، أن اللقاء يعقد تحت عنوان: "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام بحضور نخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بعقد مؤتمر موسع للحديث في الشأن العام، على أن تعقد أولى جلساته بحضور رئيس الجمهورية.​