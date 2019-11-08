بالصور- 600 عالم من 30 دولة يشاركون في حفل ختام مؤتمر "المصريات"

القاهرة- (مصراوي):

احتفل 600 عالم آثار من 30 دولة، اليوم الجمعة، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحفل ختام الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و15 من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين.

وحضر حفل الختام، وزراء الآثار والتضامن والاستثمار والسياحة والاتصالات وقطاع الأعمال العام والري ووزير الاتصالات الأسبق، ووزير التعليم الأسبق، ومحافظ القاهرة السابق، بالإضافة إلى النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، ومحمد شعبان وكيل اللجنة، والبرلمانية سحر طلعت مصطفى، بالإضافة إلى أكثر من 15 سفيرًا معتمدًا لدى مصر.

وخلال الحفل رحبّ وزير الآثار بجميع الحاضرين، مشيرًا إلى أن الآثار المصرية تحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة ومجلس النواب، مضيفًا أن السنوات القليلة الماضية، شهدت إنجازات كبيرة في مجال الآثار المصرية، تنوعت بين تنفيذ مشروعات متاحف وتطوير وصيانة وترميم لمواقع أثرية في مختلف محافظات مصر، كما ارتفع عدد البعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة في مصر، ما أدى لحدوث اكتشافات أثرية مهمة.

وأضاف وزير الآثار، أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أهمية ملف الآثار الذي هو عنوان الحضارة المصرية وتميزها ما بين الأمم، ودورها الأساسي في تنشيط السياحة والترويج لمصر عالميًا.

وأكد وزير الآثار في كلمته أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر في مصر، كانت مختلفة عن كل الدورات السابقة، حيث أقيمت أكثر من فعالية للمشاركين في المؤتمر، تجوب بهم تاريخ مصر الطويل بمختلف عصوره التاريخية، من خلال تنظيم الرحلات في عدة مناطق أثرية بالقاهرة و3 فعاليات؛ الأولى كانت تحت سفح الهرم، والثانية في قصر محمد علي بالمنيل، والثالثة كانت في قلعة صلاح الدين، حرصًا على أن تكون زيارات أعضاء المؤتمر في أماكن أثرية مختلفة، ورسالة للعالم بتنوع الحضارة المصرية التي لا تتوافر في أي بلد آخر فمنها مصر القديمة متمثلة في أهرامات الجيزة، ومصر الحديثة متمثلة في قصر محمد علي بالمنيل، ومصر الإسلامية متمثلة في قلعة صلاح الدين، كما نظمت الوزارة جولة للمشاركين بمشروع المتحف المصري الكبير.

وفي نهاية كلمته دعا الوزير الحاضرين إلى حضور وقائع الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة خلال الأيام القليلة الماضية، كما توجّه بالشكر إلى العاملين في الوزارة، وأعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية الذين اجتهدوا من أجل إنجاح هذا المؤتمر، وجميع الرعاة الذين وفروا كل الدعم المالي لإخراج المؤتمر وفعالياته بالشكل الذي يليق بمصر، وحضاراتها العريقة.

وافتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الدورة الـ12 من مؤتمر المصريات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر2019.

كما شهد المؤتمر تكريم عدد من علماء الآثار لما بذلوه من جهود وعطاء لمصر ولعلم المصريات، وهم عالم الآثار الألماني الدكتور ستيفان زايلدن مايو مدير معهد الآثار الألماني بالقاهرة، وعالم الآثار الياباني ساكوچي يوشيمورا، وعالم الآثار الأمريكي الدكتور مارك لينر، وعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.​