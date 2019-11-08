توجيه ولقاء العمال.. تفاصيل تفقد السيسي مشروعات الطرق بمصر الجديدة

القاهرة - مصراوي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الجمعة، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

وأضاف "راضي" في بيان اليوم، أن الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي، وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبوبكر والخليفة المأمون.

ولفت إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسية الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.

ووجه الرئيس السيسي بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.

وحرص الرئيس في نهاية جولته على لقاء عدد من العاملين بتلك المشروعات، والتقاط الصور التذكارية معهم.