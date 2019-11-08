"العصار" يلتقي رؤساء نقابات العاملين بشركات الإنتاج الحربي

القاهرة - أ ش أ:

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا مع رؤساء نقابات العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة.

ويهدف الاجتماع إلى توعية رؤساء النقابات العمالية بالشركات والوحدات بالموقف الذي يمر به الإنتاج الحربي بكل شفافية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على رؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء تم استعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربي بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمحافظات المختلفة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات تطوير البنية التحتية، حيث وصلت إيرادات النشاط لمبلغ (13.248) مليار جنيه، والذي يمثل أربعة أضعاف ما تم تحقيقه بعام (2013 /2014) والذي بلغت إيرادات النشاط فيه (3.2) مليار جنيه، وتم التأكيد على أن كافة العاملين بالإنتاج الحربي يبذلون أقصى جهد لكي يشارك الإنتاج الحربي في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية والتنموية الجديدة وذلك لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وحث العاملين على مضاعفة الجهد والعرق لاستكمال ملحمة العبور الجديد التي تشهدها مصر حالياً بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

كما تم الإشارة إلى أن هناك محاولات من البعض نشر الفوضى وإضعاف قيم الولاء والانتماء ومنظومة القيم الدينية والاجتماعية، والعمل على إضعاف دور المؤسسات الوطنية بالدولة وخاصة القوات المسلحة، والتي تمثل العمود الفقري للحفاظ على حدود الوطن ومقدرات الشعب المصري، وذلك من خلال بعض وسائل الإعلام الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نلتفت جميعاً لهذا والعمل على مواجهة كل من يخرج عن السياق في أسرة الإنتاج الحربي.

كما تم الإشارة إلى أن الأوضاع حالياً في الدولة تشهد تطوراً واستقراراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، وهو ما أدى إلى حدوث تطور في عدة مجالات كثيرة منها (التعليم – الطرق – التأمين الصحي) وتم الإشارة أيضاً إلى مبادرات رئاسة الجمهورية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين - مثل الكشف على فيروس (سي)، والكشف المبكر على أمراض الثدي للسيدات- والتي تم تطبيقها في شركات الإنتاج الحربي.

من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي ونائب أول رئيس اتحاد عمال مصر سعيد النقيب، دور عمال الإنتاج الحربي الوطني بدءً من رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات وموظفي الوزارة والهيئة والذين يعملون أكثر من (14) ساعة يومياً، لمتابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مشروعات التنمية والمشروعات القومية بالدولة، مضيفا أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من إصلاح اقتصادي إلا أن الإنتاج الحربي شهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة زيادة واضحة في الأجور وصلت لأكثر من 150%، وكذا تم مضاعفة كافة ما يقدم من خدمات اجتماعية وصحية.

وفي نهاية اللقاء، تم توجيه الشكر لرؤساء نقابات العاملين بالإنتاج الحربي وحثهم على عقد لقاءات دورية مع العاملين للحديث عن موقف الشركات بكل شفافية، وحثهم الدائم على العمل بكل جد لأن مصر لن ترتقى إلا بسواعد أبنائها.

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