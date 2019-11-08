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    "مصر للطيران" تفتتح أحدث خطوطها إلى "هانغشتو" الصينية نهاية نوفمبر

    02:47 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    "مصر للطيران" تفتتح أحدث خطوطها إلى "هانغشتو" الصينية نهاية نوفمبر

    شركة مصر للطيران

    كتب - طه عبيد:

    تفتتح شركة مصر للطيران، نهاية الشهر الجاري، أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين، في ضوء اهتمام الشركة بالتوسع في شبكة خطوطها كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني.

    وقال الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة تسير رحلتين أسبوعياً إلى هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر الجاري.

    وأضاف في بيان اليوم، أنه تم طرح تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو، ومن هانغتشو لجميع نقاط الشركة للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.

    شركة مصر للطيران مدينة هانغشتو الصين قطاع الطيران المدني

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