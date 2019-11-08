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    نائب وزير التعليم يوجه نصيحة للمتقدمين لـ"بوابة التوظيف"

    02:32 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    نائب وزير التعليم يوجه نصيحة للمتقدمين لـ"بوابة التوظيف"

    الدكتور محمد عمر

    كتب – أسامة علي:
    نصح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتقدمين لوظائف التعليم عبر بوابة التأهيل للوظائف بالمدارس الحكومية والخاصة، بالاعتماد على النفس والتأهيل الذاتي وعدم الاشتراك في دورات تدريبية تستهلك أموالًا بدون داعي.

    وقال "عمر" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، للحصول على الشهادات المهارية المطلوبة بالوظائف المعلن عنها عبر البوابة.

    وأوضح أن التقديم من خلال الفروع الرئيسية للمؤسسات المانحة للشهادات الدولية ويمكن الوصول عليها عبر الموقع الرسمي الخاص بكل مؤسسة.

    محمد عمر وزارة التربية و التعليم المدارس المعلمين بوابة التوظيف المدارس الحكومية وظائف المدارس الحكومية

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