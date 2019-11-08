التنمية المحلية: تنفيذ الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على الأراضي 11 نوفمبر

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور كل من اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، ومديري الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وبحسب بيان اليوم، استعرض اللقاء آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإزاله التعديات وما تم فيما يخص عمليات التقنين، والبدء في متابعة وتنفيذ القرارات التى إتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية؛ بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.

وأكد "شعراوي" أن الاجتماع يهدف لمراجعة ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضي الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

وقال الوزير إن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة فى 31 أكتوبر الماضي، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة؛ للبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في 11 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون أو الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل اراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.

وشدد الوزير على أهمية إستكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن رئيس الجمهورية سيعقد إجتماعاً مع مجموعة من المحافظين خلال الفترة المقبلة لإستعراض نتائج المحافظات من حملات استرداد أراضي الدوله وما تم فى عمليات التقنين .



وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية أكد ضرورة إعادة حق الدولة وتحقيق نتائج مرضيه في عمليات التقنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، مشيراً إلى عقد السيد رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بهذا الملف لتذليل كافة التحديات الخاصة بالتنسيق فيما يخص دور كل وزارة ، كما وجه شعراوى المحافظات بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد اراضي الدولة والتقنين للإسراع في عمليات إدخال طلبات المواطنين الجاديين والراغبين في التقنين لافتاً الي أهميه تحرير العقود للمواطنين المستوفيين لاجراءات وشروط التقنين.

وطالب الوزير سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الإعتبارات الاجتماعية فى بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة .

وناقش الوزير خلال اللقاء عدداً من الملفات المهمة الأخرى مع سكرتيرى العموم ، حيث قدم شعراوى التهنئة للفائزين بجائزة التميز الحكومي من العاملين بالمحليات بكافة المحافظات ، مشيراً إلي أنه سيقوم بتكريمهم خلال الفترة القادمة بجانب الكوادر المحلية التى تم ترشيحها وإختيار الفائزين منها ، داعياً الجميع بالإجتهاد والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين وزيادة أعداد المتقدمين من المحليات بجائزة التميز الحكومي العام المقبل.

وطالب اللواء محمود شعراوي سكرتيرى عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن ، كما طالب الوزير بالعمل على تغيير الصورة الذهنية عن المحليات لدي المواطنين فى الشارع المصرى ، وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي مخالفات ، وستواصل الوزارة مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره فى أي مكان لتطهير المحليات من الداخل .

وأشار شعراوى إلي أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فوراً بناءً علي التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة ، مشيراً إلى أهمية أن يبادر العاملين بالمحليات بالإبلاغ عن أى أشكال للفساد وأى مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات .

وأكد شعراوى أهمية تكريم العاملين الذين يبلغون عن رشوة أو فساد وأن سيقوم بتكريمه لشجيع كافة العاملين .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين ، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلي مواقع المسئولية.

وأضاف الوزير قائلاً " خلوا رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية تنزل للناس فى الشارع وتسمع مشاكلها وتحلها .. لأننا كلنا جايين نخدم الناس مش نقعد فى المكاتب .. ولازم المواطن يحس ان فيه تغيير بيحصل على أرض قريته ولا مدينته .. وفيه إستجابة سريعة من المحليات لأى شكاوى بقدمها خاصة فيما يخص الاشغالات أو القمامة والتعديات على أراضى وأملاك الدولة " .

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