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    الأرصاد للمواطنين: توقفوا عن تشغيل "التكييف والمراوح"

    01:20 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    الأرصاد للمواطنين: توقفوا عن تشغيل "التكييف والمراوح"

    تعبيرية

    كتب – أسامة علي:

    قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل، وحتى الساعات الأولى صباحًا.

    وأضاف "شاهين" لمصراوي، الجمعة، أن درجات الحرارة تنخفض نحو 10 درجات ليلا بالمقارنة بالنهار، ويصبح الجو مائل للبرودة، بينما يكون في أوقات النهار مائل للحرارة.

    ولفت إلى أن هناك تجمع كثيف للشبورة المائية على الطرق الصحراوية والزراعية بشمال الصعيد ومدن القناة والوجه البحري، في الساعات الأولى من الصباح وتستمر حتى الـ 10 صباحًا.

    ونصح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين وقائدي السيارات بالقيادة بهدوء واتباع تعليمات الهيئة العامة للمرور وترك مسافات الامان بين السيارات أثناء السير.

    كما نصح "شاهين" بعدم تخفيف الملابس في الليل، ناصحا بارتداء ملابس خريفية تميل إلى الشتوي، إضافة إلى عدم تشغيل التكييفات والمراوح خاصة في الأوقاف المتأخرة من الليل، والاكتفاء بفتح النوافذ للتهوية.

    المراوح الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للمرور

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