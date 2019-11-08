"الري": إزالة 325 حالة تعد على النيل خلال أسبوع

كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، إزالة 325 حالة تعد على مدار الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 42 إزالة، فيما قام قطاع الري بإزالة 106 حالات تعد على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 177 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 42 إزالة، شملت 4 إزالات بمحافظة المنوفية، وإزالة واحدة بمحافظة البحيرة و14 بمحافظة كفر الشيخ، و4 بمحافظة أسيوط، و9 إزالات بمحافظة سوهاج، و8 بمحافظة قنا، و2 بالأقصر، ليسجل عداد النيل إزالة 49250 حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتى الآن.

من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري أن القطاع قام بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 106 إزالات، شملت إزالة 20 حالة بمحافظة الغربية، و9 حالات بمحافظة القليوبية، و4 بمحافظة المنوفية، و24 بالدقهلية، وحالة واحدة بالبحيرة، و37 بأسيوط، و7 بسوهاج، و4 بالشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 133814 إزالة.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 7 محافظات.

وأضاف أن هذه الحالات تضمنت إزالة 100 حالة تعد في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بعدد 77 إزالة، الدقهلية بعدد 21 إزالة، دمياط بحالتي إزالة، وتنفيذ 12 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية، بالإضافة لتنفيذ 11 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا، إلى جانب تنفيذ 32 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظتي أسيوط بعدد 23 إزالة، وقنا 9 إزالات، هذا ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (72508) إزالات.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.