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    "القوى العاملة" تعلن موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة المولد النبوي

    10:12 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019
    "القوى العاملة" تعلن موقف العاملين بالقطاع الخاص من إجازة المولد النبوي

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    كتب يوسف عفيفي:

    كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، غدًا السبت.

    وأعلن وزير القوى العاملة، أن غدًا السبت 9 نوفمبر، الموافق 12 ربيع الأول، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

    وأكد "سعفان"، في بيان اليوم، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

    محمد سعفان وزارة القوى العاملة المولد النبوي

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