"انخفاض 10 درجات ليلاً".. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، إلى جانب الاستقرار في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية أثناء النهار، إلا أنها حذرت في الوقت ذاته من انخفاض الحرارة بصورة كبيرة ليلاً.

وقالت "شاكر" لـ"مصراوي": "هناك انخفاض ملحوظ أثناء ساعات الليل ليكون الفرق في درجات الحرارة أكثر من 10 درجات مئوية". وتبلغ درجات الحرارة على القاهرة العظمى 29 والصغرى 20.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار أنه مع استمرار الأحوال الجوية في المدة المذكورة أعلاه، يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح على شمال البلاد الباكر، كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية وتقل معها الرؤية الأفقية.

وتابعت: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسافرين على الطرق، القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات المرور وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، وتخفيف السرعات وعدم تخطي السيارات الأمامية والالتزام بالسرعات المحددة لكل سيارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.​