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    اليوم.. أول ظهور لإبراهيم فايق على "تايم سبورت"

    02:24 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019
    اليوم.. أول ظهور لإبراهيم فايق على "تايم سبورت"

    إبراهيم فايق

    كتب - مصطفى علي:

    أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن ظهوره الأول على شاشة time sports اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على البث الأرضي في الاستوديو التحليلي للمباراة الافتتاحية بين مصر ومالي، في بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة.

    جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في بيان رسمي انضمام فايق للقنوات الرياضية بالشركة.

    إبراهيم فايق قناة تايم سبورت time sports فيسبوك بطولة الأمم الإفريقية
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