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    إنشاء أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات خلال عامين ونصف

    12:11 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019
    إنشاء أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات خلال عامين ونصف

    إطارات السيارات

    كتب- محمد سامي:

    كشف الدكتور ميشيل نايت، رئيس مجلس إدارة شركة imut، أن الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بصدد إنشاء مصنع لإنتاج الكاوتش بطاقة 3.5 مليون "فردة كاوتش" سنويًا، سيتم افتتاحه خلال عامين ونصف على الأكثر.

    وأضاف "ميشيل نايت"، في تصريحات لمصراوي، أن مصر تستهلك سنويا 12 مليون "فردة كاوتش" يتم استيردها من الخارج، متابعًا: "لذا أننا لسنا بحاجة إلى مصنع واحد فقط وإنما نحتاج إلى 5 مصانع بنفس الطاقة لاستيعاب الاستهلاك المصري".

    واستطرد: "كاوتش السيارة مش سر حربي ولا حاجة كبيرة محتاجة علماء، علشان ننتظر حد يصنعها لنا".

    إطارات السيارات ميشيل نايت شركة imut
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